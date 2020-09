Schauspieler Park Bo-gum leistet Militärdienst bei der Marine

ⓒ YONHAP News

Der Schauspieler Park Bo-gum wird in der Marketingeinheit der südkoreanischen Marine seinen Militärdienst ableisten.





Park wird sechs Wochen lang seine Grundausbildung in dem Trainingslager in Changwon in der Provinz Süd-Gyeongsan absolvieren. Danach wird er zum Marinehauptquartier in Gyeryong versetzt werden.





Park wird voraussichtlich April 2020 seinen Militärdienst beenden.