BTS erhalten zwei Preise bei 2020 VMA

Die koreanische Boyband BTS wurde auch in diesem Jahr bei den MTV Video Music Awards ausgezeichnet. Am 31. August fand die Preisverleihung statt und die Jungs bekamen gleich zwei Preise: den Preis für die beste Gruppe und den Preis für den besten K-Pop. Diese Auszeichnung erhalten sie schon das zweite Jahr in Folge.

Leider konnten die Koreaner die Preise nicht persönlich entgegen nehmen, aber hatten eine Videobotschaft vorbereitet. Sie sagten, dass sie besonders ihren Fans und VMA dankbar seien.

Außerdem erreichten BTS mit der neuen Single “Dynamite” den ersten Platz von Billboard Hot 100. Es ist das erste Mal, dass koreanische Sänger dort an der Spitze stehen.