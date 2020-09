TXTs Song Kandidat für “Sommerlied des Jahres” bei Radio Disney

ⓒ Big Hit Entertainment

Radio Disney hat jüngst die Kandidaten für den Titel “Sommerlied des Jahres” veröffentlicht. Darunter befindet sich das Lied “Can’t You See Me?” von Tomorrow By Together als einziges koreanisches Lied. Das Lied kam im Mai heraus.

Damit haben die Jungs dieser Gruppe es geschafft, Kandidaten für den “Best K-Pop” bei MTV Video Music Awards und eben für das “Sommerlied des Jahres” bei Radio Disney zu sein. Es ist ein Beweis dafür, dass sie international als Super Rookie anerkannt werden.

Das Lied “Can’t You see me?” ist im zweiten Minialbum von TXT enthalten. Das Album kam gleich nach der Herausgabe auf Platz eins der iTunes Top Album Charts 50 verschiedener Länder.