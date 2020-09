Viele Künstler kündigen für September Comeback an

ⓒ woollim entertainment

Mit Beginn eines neuen Monats haben viele Idol-Stars ihr Comeback angekündigt. Sie wollen als Gruppe oder als kleinere Untereinheiten wieder in die Musikwelt zurückkehren.

Zuerst einmal haben Lovelyz erstmals wieder nach einem Jahr und vier Monaten ihr siebtes Minialbum herausgegeben. Das Lied “Obliviate” ist fröhlich und schön.

Aber auch die Gruppe CLC hat neue Werke veröffentlicht. Am 2. September kam ein EDM-Song auf den Markt. Am Lied “Helicopter” hat Melanie Joy Fontana mitgearbeitet, die auch für Lieder von Justin Bieber, EXO, BTS, Twice, TXT und weiteren Künstlern zuständig war.

Super Junior und Astro wollen kleinere Einheiten bilden. Einzelne Mitglieder dieser Gruppen haben neue Lieder herausgegeben, die bei den Fans gut ankommen.