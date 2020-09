Yecheon Hoeryongpo

ⓒ KBS

Ein Ort, wo man noch das alte, ländliche Korea erleben kann, ist der Landkreis Yecheon in der Provinz Nord-Gyeongsang. Wir wollen heute den Samgang-Hoeryongpo-Wanderweg gehen, der uns gleich in mehrfacher Hinsicht an Orte bringt, die in Korea einzigartig sind: zum Samgangjumak, die letzte erhaltene Schankwirtschaft aus der Joseon-Zeit zur von einer engen Flussschleife des Naeseongcheon umschlossenen Landzunge von Hoeryongpo und über eine besondere Art von Brücke, die dort über den Fluss führt.