Welle von Vorbestellungen für BLACKPINKs neues Album

Angesichts der Welle von Vorbestellungen für BLACKPINKs bevorstehendes Studioalbum sind die Erwartungen hoch, dass es das größte Girlgroup-Debüt in der K-Pop-Geschichte sein wird. Ihrem Label YG Entertainment zufolge beliefen sich die Vorbestellungen für die Neuerscheinung mit dem Titel „Das Album“ an dem Bestellungstag bereits auf über 530.000 Stück in Südkorea und in den USA sowie Europa auf insgeamt 270.000 Stück. Die digitale Version des neuen Albums wird am 2. Oktober herauskommen.