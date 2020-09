Guinness-Rekorde für neues Musikvideo von BTS

ⓒ Big Hit Entertainment

Die K-Pop-Band BTS hat mit ihrem neuen Musikvideo drei Guinness-Welktrekorde aufgestellt. Laut der Webseite der Guinness-Weltrekorde wurde das Musikvideo von BTS für ihren Song „Dynamite“ als „meist gesehenes Video“, „meist gesehenes Musikvideo“ und „meist gesehenes K-Pop-Video“ in 24 Stunden auf YouTube zertifiziert. So erzielte das Musikvideo innerhalb von 24 Stunden nach seiner Veröffentlichung am 21. August weltweit bereits über 101,1 Millionen Views.