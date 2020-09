CRAVITY stürmt japanische Album-Charts

ⓒ STARSHIP ENT

Die neue K-Pop-Band CRAVITY hat ohne ein offizielles japanisches Debüt die Spitze der japanischen Album-Charts erobert.





Ihre neue Veröffentlichung „CRAVITY SEASON 2. HIDEOUT : THE NEW DAY WE STEP INTO” erschien am 24. August und stürmte in der Woche nach der Herausgabe die Spitze der wöchentlichen Albumverkaufscharts.





Die Gruppe gewann zusätzlich in einer koreanischen Musikshow den ersten Platz. Es war ihr erster Gewinn nach ihrem Debüt letzte Woche mit „FLAME“, dem Leadtrack des neuen Albums.