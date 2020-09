Ohne Bargeld ist auch nicht alles einfacher

ⓒ Getty Images Bank

Früher wurden Lieferungen nach Hause selbstverständlich in bar an der Haustür bezahlt. Seitdem ich einmal versehentlich mit einem 50.000-Won-Schein statt mit 5.000 Won bezahlt und es erst später bemerkt habe, als es längst zu spät war, bevorzuge ich bargeldlose Alternativen. Das funktioniert reibungslos, wenn man sich und die Kreditkarte einmal registriert hat. Doch genau das ist für Ausländer in Südkorea leider nicht so einfach.