Hwang Hee-chan gibt erfolgreiches Debüt beim RB Leipzig

ⓒ YONHAP News

Der südkoreanische Fußballspieler Hwang Hee-chan hat ein erfolgreiches Debüt beim RB Leipzig gegeben.





Beim 3:0-Sieg in der DFB-Pokalpartie gegen den 1. FC Nürnberg am Samstag hat Hwang ein Tor vorbereitet und selbst einen Treffer erzielt.





Der südkoreanische Nationalspieler war unermüdlich im Einsatz und überall anspielbar. Er zeigte, dass er als einzige echte Sturmspitze ebenso auflaufen kann wie zusammen mit Stürmer Yussuf Poulsen. Poulsens Tor zum 2:0 erfolgte auf Hwangs Vorlage. Er hatte dem dänischen Nationalspieler den Ball zum Elfmeterpunkt gespielt, so dass dieser nur noch einschieben musste. Auch sein eigenes Tor erzielte Hwang in Zusammenarbeit mit Poulsen, nachdem der Torhüter der Nürnberger einen Schuss des Dänen aufs Tor unsauber abgewehrt hatte.





In den offiziellen sozialen Medien des RB Leipzig wird Hwang Hee-chan mit Lob überschüttet. Auf Instagram wurde eine Bild des Fußballers kurz nach seiner Vorlage für Poulsens Treffer veröffentlicht mit dem Kommentar „Das nennen wir ein großartiges Debüt. Hwang nach seiner ersten Vorlage“. Nach Ende der Partie erschien ein Selfie des Spielers im Stadion mit dem Hashtag „Hwangnam Style“ in Anlehnung an den koreanischen Musikhit „Gangnamstyle“. Auf Twitter wurde Hwang mit den Worten zitierte, er sei überglücklich nicht nur in der Startelf gewesen, sondern auch sein erstes Tor für die Mannschaft geschossen zu haben. Besonders glücklich sei er darüber, der Mannschaft zum Sieg verholfen zu haben.





Hwang Hee-chan stand zuvor bei FC Red Bull Salzburg unter Vertrag. In Leipzig soll er die Rolle von Timo Werner übernehmen, der in die Premier League zum FC Chelsea wechselte.