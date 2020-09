Chinesische Versicherungsgruppe Anbang Insurance Group wird aufgelöst

ⓒ Anbang Insurance Group

Die mit einem Anlagevermögen von einst mehr als zwei Billionen Won größte private Versicherungsgruppe in China, Anbang Insurance Group, wird aufgelöst.





Anbang Insurance teilte am Montag über ihre Firmenhomepage mit, noch am selben Tag eine Aktionärsversammlung abhalten und das Verfahren für die Liquidierung einleiten zu wollen. Anbang wird demnächst bei der chinesischen Kommission für die Banken- und Versicherungsaufsicht die Auflösung der Gesellschaft beantragen.





Anbang Insurance Group wurde 2004 von Wu Xiaohui gegründet. Wu ist mit einer Enkelin von Deng Xiaoping verheiratet. Die Firma wuchs durch aggressive Zukäufe im Ausland zu einem internationalen Versicherungsriesen heran. International bekannt wurde das Unternehmen 2014 durch den Erwerb des berühmten Hotels Waldorf Astoria in New York. In Südkorea übernahm die Gruppe unter anderem die Dongyang Life Insurance und das Geschäft der Allianz-Versicherung.





Dann wurde Firmenchef Wu Xiaohui 2017 im Zuge der Antikorruptions-Kampagne unter Xi Jinping vom Posten des Vorstandsvorsitzenden entfernt und verhaftet. Im Jahr darauf wurde der Unternehmer wegen Betrugs beim Sammeln von Kapital und Veruntreuung zu 18 Jahren Haft verurteilt. Zudem wurde sein Privatvermögen in Höhe von 10,5 Milliarden Yuan (1,3 Milliarden Euro) konfisziert. Dies war der Anfang vom Ende eines Mythos.





Im Februar gab die Regierung bekannt, Anbang unter staatliche Kontrolle zu stellen. Anfang April flossen knapp 61 Milliarden Yuan Rettungsgeld, um das Unternehmen zu stabilisieren. Dennoch konnte es nicht vor der Insolvenz gerettet werden.