Lee Hi _ Allein

Ist es denn schwer, allein zu sein und still zu sitzen





Es ist gleich, man ist einsam, ob man allein ist oder zusammen ist





Ist es denn nicht so, dass die Dinge laut den Worten, laut den Gedanken laufen?





Es ist nicht leicht, auch wenn ich in der Sonne sitze und ein- und ausatme













가만히 있다 still sein, still halten, still sitzen

가만히 있어! Sei still! Beweg dich nicht so!

가만히 있어봐. Einen Moment.

가만! Halt! Warte!