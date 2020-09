Gfriend veröffentlichen neue japanische Single

ⓒ KBS Media

Gfriend werden im nächsten Monat gleich zwei neue japanische digitale Singles herausgeben.





„Labyrinth – Crossroads” sowie „Song of the Sirens – Apple” werden jeweils am 14. Oktober und am 21. Oktober erscheinen. Die erste digitale Single wird japanische Versionen von „Labyrinth” und „Crossroads“ aus der achten EP der Gruppe enthalten. Die zweite digitale Single umfasst „Apple” und „Tarot Cards“ aus ihrer zuletzt im Juli in Korea veröffentlichten EP.





Es werden die ersten japanischen Veröffentlichungen der Gruppe nach „Fallin’ Light“ sein, das im September letzten Jahres herauskam.