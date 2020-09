Netflix-Dokumentation über BLACKPINK erscheint im nächsten Monat

ⓒ YG Entertainment

Netflix zeigt im nächsten Monat eine Dokumentation über die K-Pop-Girlgroup BLACKPINK.





Regie führte Caroline Suh, die auch für die Netflix-Serie „Salz Fett, Säure, Hitze“ verantwortlich war. Gezeigt wird die sich über vier Jahre erstreckende Entwicklung der Gruppenmitglieder von talentierten Anfängern zu internationalen Superstars.





„BLACKPINK: Light Up the Sky” ist die vierte Netflix-Originaldokumentation in einer Serie, die bereits ihren Fokus auf Künstlerinnen wie Lady Gaga, Beyonce und Taylor Swift gelegt hat. Die neue Dokumentation über die Girls aus Korea wird am 14. Oktober zum ersten Mal auf Netflix gezeigt werden.