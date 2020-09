Nächtlich grüßt das Moskitotier

ⓒ Getty Images Bank

Wenn im Spätsommer die Temperaturen endlich angenehm werden, die Fenster auch mal länger geöffnet bleiben und man die schönste Jahreszeit in Korea genießen könnte, macht einem das gefährlichste Tier der Welt einen leisen, aber dauerhaften Strich durch die Rechnung. Stechmücken finden täglich mehrfach ihren Weg in jede Wohnung. Besonders nachts sägen die sirrenden Plagegeister an den Nerven. Was kann man dagegen tun, wenn man sich nicht jeden Morgen mit dem Mückenstich-Wundermittel Beomulli oder vergleichbaren Produkten einschmieren will?