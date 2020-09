ONEUS hält sich schon fünf Wochen in den Social 50 Charts

ⓒ ONEUS Facebook

Die Gruppe ONEUS ist schon fünf Wochen in Folge in den Social 50 Charts vertreten. Dies gelang, nachdem sie den neuen Song “To be or not to be” herausgebracht hatten. Das Album mit diesem Lied kam genauer am 19. August auf den Markt. Im Album sind Lieder zu hören, in denen die Mitglieder ihr eigenes Schicksal leben wollen.

Das Performance-Musikvideo zum Lied “To be or not to be” wurde jüngst ebenfalls veröffentlicht. In diesem Video kann man besonders die enthusiastische sogenannte Pumping-Performance der Jungs sehen. Mit schönem Bühnenkostüm und kraftvoller Performance ziehen die Sänger das Publikum ganz in ihren Bann.