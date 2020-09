ⓒ Getty Images Bank

Wenn man früher, vor ein paar Jahrhunderten, von Dongnae, dem heutigen Busan, nach Hanyang, ins heutige Seoul, wollte, hatte man es nicht so bequem wie heute, wo man sich in den Schnellzug KTX setzt und in gut zweieinhalb Stunden da ist. Es gab damals keine Eisenbahn, noch nicht einmal gepflasterte Straßen oder Kutschen. Und mit Pferden kam man über die unzähligen Berge auch nicht hinüber. Man musste zu Fuß gehen. Der schnellste Weg von Busan nach Seoul dauerte 14 Tage. Er führte über den Gebirgspass Mungyeongsaejae in der Provinz Nord-Gyeongsang. Dieser uralte Weg, der zur Zeit von König Taejo entstanden ist, ist teils noch heute erhalten. Einen Abschnitt davon, der heute im Nationalpark von Mungyeong liegt und als wunderschöner Wanderweg ausgebaut ist, wollen wir heute ein Stück gemeinsam gehen.