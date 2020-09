Zweiter Jahrestag des Korea-Gipfels in Pjöngjang

ⓒYONHAP News

Das innerkoreanische Gipfeltreffen in Pjöngjang hat sich zum zweiten Mal gejährt.





Das Gipfeltreffen zwischen Präsident Moon Jae-in und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un in Pjöngjang am 18. und 19. September 2018 hätte die Weichen dafür stellen können, die verbesserten Beziehungen in einen stabilen Frieden zu überführen.





Beide Seiten einigten sich auf ein Ende der militärischen Spannungen, gemeinsame wirtschaftliche Projekte, mehr Austausch zwischen getrennten Familien und die Zusammenarbeit in humanitären Bereichen sowie Kultur und Gesellschaft.





Im Anschluss wurde bei Gesprächen auf hochrangiger Ebene ein konkreter Fahrplan für die Kooperation im Forstwesen und im Bereich Gesundheit und Medizin und für die Zusammenarbeit bei der Wiederverbindung und Modernisierung grenzüberschreitender Eisenbahn- und Straßenverbindungen erarbeitet. Im Grenzgebiet wurden feindselige Aktionen eingestellt und Wachpostenhäuser und Schusswaffen entfernt.





Seit dem gescheiterten USA-Nordkorea Gipfel im Februar letzten Jahres in Hanoi ist der Austausch zwischen beiden Koreas jedoch zum Erliegen gekommen. Pjöngjang ging wieder zu einer groben Rhetorik gegenüber der südkoreanischen Regierung über und verkündete sogar den Abbruch des Kontakts mit Südkorea.





In dieser Situation hat Präsident Moon neulich die Erklärung des Kriegsendes zur Sprache gebracht und eine Initiative für die Zusammenarbeit in Nordostasien auf dem Gebiet der Kontrolle von Infektionskrankheiten und der öffentlichen Gesundheit vorgeschlagen. Moon sagte am Mittwoch in seiner Videobotschaft für die Generaldebatte der UN-Vollversammlung, der Frieden auf der koreanischen Halbinsel gewährleiste den Frieden in Nordostasien und werde sich auf die Änderung der Weltordnung positiv auswirken. Der Anfang dessen sei die Erklärung des Kriegsendes auf der koreanischen Halbinsel.





Die Erklärung des Kriegsendes wurde als Gegenleistung für Nordkoreas Denuklearisierung gehandelt. Es überwiegt daher die Meinung, dass dies aktuell nicht realisierbar sei. Eine eventuelle multilaterale Gesundheitskooperation beider Koreas, Chinas, Japans und der Mongolei könnte jedoch Nordkorea wieder an den Verhandlungstisch zurückbringen.