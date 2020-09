die schönste Zeit des Jahres: Herbst

ⓒ Getty Images Bank

Weltweit gilt als schönste Jahreszeit fast überall der Frühling (der jeweiligen Hemisphäre). Doch da, wo der Sommer schwerer zu ertragen ist als der Winter, wo modernste Klimaanlagen wichtiger sind als gute Heizungen, also in Südkorea, ist das Gefühl der Erleichterung nach den allzu schwül-heißen Sommermonaten bei den meisten Leuten viel größer. Viele Leute hierzulande freuen sich daher mehr auf die Laubfärbung als auf die Kirschblüte. Die heutige Sendung dreht sich also um die in fast allen Bereichen beste Jahreszeit in Südkorea.