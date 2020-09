Hwasa _ Maria

Was mache ich nur, dass ich so einsam bin. Ich habe sogar den Hass verschluckt. Ich habe keine Kraft wütend zu sein

Warum bist du denn nur so verdreht, geh ruhig deinen Weg. Warum seid ihr denn so zu mir

Maria Maria, das sind Worte für dich, es ist eine leuchtende Nacht. Bitte quäl dich nicht

Oh Maria, das sind Worte für dich. Warum strengst du dich denn so an, du bist schon schön genug













괴롭히다 quälen, ärgern

널 괴롭히지마 Bitte quäl dich nicht, Ärgere dich selbst nicht

(나를) 괴롭히지마 Bitte ärgere mich nicht, bitte quäl mich nicht