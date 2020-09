Auftritt von BTS beim iHeartRadio Festival

ⓒ Big Hit Entertainment

Die K-Pop-Boyband BTS ist beim iHeartRadio Festival aufgetreten. Das Musikfestival wurde in den USA online gestreamt.





Neben BTS waren am ersten Tag des zweitägigen Festivals auch Stars wie Alicia Keys und Coldplay eingeladen. Die Gruppe präsentierte im Voraus aufgezeichnete Live-Bühnenauftritte ihrer neuen Single „Dynamite“ sowie andere erfolgreiche Hits.





Der Song „Dynamite“ konnte in dieser Woche seinen zweiten Platz in den Billboard Hot 100 halten, nachdem die Single nach ihrer Veröffentlichung direkt auf Platz 1 in die Charts eingestiegen war.