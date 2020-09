Der Sprachkalender

ⓒ privat

Heike Trumpa, Buyoung Chon und ihre Tochter Helen Chon sind eine waschechte deutsch-koreanische Familie. Heike Trumpa ist u.a. Übersetzerin und Buyoung Chon Übersetzer. Und zusammen machen sie nun schon im zweiten Jahr den “Sprachkalender Koreanisch”. Ihre Tochter Helen ist mit diesem familiären “Treffen zweier Welten” aufgewachsen und hat gerade längere Zeit in Korea verbracht. Wir haben mit der Trumpa-Chon Familie in Bonn über Sprachkalender, Postkarten von Deutschland und Aufenthalte in Korea gesprochen.