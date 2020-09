Son Heung-min auf Spitzenrang des Sky Sports‘ Power Ranking

ⓒ YONHAP News

Fußballspieler Son Heung-min hat einen glänzenden Saisonstart hingelegt.





Sein erster Hattrick im Spiel seines Vereins Tottenham Hotspur gegen Southhampton am 20. September machte Schlagzeilen. In dem Spiel erzielte der südkoreanische Nationalspieler vier Treffer.





Die Medien berichteten über das Ereignis in großer Aufmachung. Sky Sports setzte den Spieler auf den Spitzenrang der Power Ranking-Tabelle. Auch in der Rangliste der Premier-League, die unter Berücksichtigung von sechs Kritierien wie Spielergebnissse, Beitrag der Spieler, Treffer und Vorlagen ermittelt wird, kletterte Son auf Platz eins.





In der am Sonntag bekannt gegebenen „Europe-Power-Ranking“ der Fußballplattform „90min“ kam Son ebenfalls auf Platz eins vor 15 Spielern der europäischen Vereine, die für die besten Leistungen in der betreffenden Woche ausgewählt wurden. Serge Gnabry vom FC Bayern München kam auf Platz vier und Juventus‘ Cristiano Ronaldo auf Platz neun.





„Transfermarkt“ zufolge beträgt Son Heung-mins Marktwert inzwischen 64 Millionen Euro. Sollte er weiterhin brillieren wie gegen Southhampton werde sein Marktwert weiter steigen. In der Rangliste der wertvollsten Spieler kletterte Son auf Platz 44. Erstmals ist er damit unter die 50 teuersten Spieler gekommen. Die Top 3 bilden Kylian Mbappé, Raheem Sterling und Neymar.