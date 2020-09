ITTF stimmt über Aufschlag-Regeländerung online ab

ⓒ Getty Images Bank

Im Tischtennis muss der Ball beim Aufschlag hinter dem Tisch, oberhalb der Spielfläche, mindenstens 16 Zentimeter senkrecht hochgeworfen werden. Diese Regel ist unter Spielern sehr umstritten und sorgte bei Turnieren stets für Kontroversen.





Der Tischtennis-Weltverband (ITTF) plant eine Online-Abstimmung bei den Mitgliedstaaten in Zusammenhang mit der Änderung der Aufschlag-Regelung.





Der Sprecher eines koreanischen Profiteams teilte mit, dass neulich der japanische Tischtennisverband vorgeschlagen habe, die Aufschlagregel so zu ändern, dass der Ball mindestens auf Kopfhöhe hochgeworfen werden müsse. Der ITTF habe daraufhin beschlossen mittels einer Online-Abstimmung am Dienstag darüber zu entscheiden. An der Online-Abstimmung nehmen die über 200 Mitgliedstaaten teil. Demnach führt der koreanische Tischtennisverband derzeit eine Umfrage bei den Profi-Teams durch, ob sie mit der Regel-Änderung einverstanden sind oder nicht.





Die Forderung, dass der Ball 16 cm hoch und erst im Fallen geschlagen wird, verhindert, dass der Aufschlag blitzschnell aus der Hand erfolgen kann.





16 Zentimeter erschweren es den Schiedsrichtern jedoch zu unterscheiden, ob ein Aufschlag gültig ist. Bei Wettbewerben kommt es daher häufig zu umstrittenen Entscheidungen. So zum Beispiel im Finale des Frauen-Einzel der Olympiade 2012 in London. Der Finalistin Ding Ning wurden damals zwei Aufschläge aberkannt. Im Tischtennis führt ein Fehler sofort zum Punktgewinn des Gegners. Die Zuschauer konnten live mitverfolgen wie die Chinesin weinend den dritten Aufschlag machte. Die Goldmedaille gewann ihre Gegnerin und Landsmännin Li Xiaoxia.





Der Trainer eines Profi-Teams sagte, der Vorschlag des japanischen Verbands, die Regel zu ändern sei im Sinne des Fairplays, da die Spieler bei Turnieren beim Aufschlag schummelten. Wenn die Regel dahingehend geändert werde, dass der Ball mindestens in Kopfhöhe geworfen werden muss, dann könne dies vieles ändern. Beispielsweise wäre dann ein längerer Ballwechsel möglich.