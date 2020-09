R.O.C.K entwickelt smarte Ring-Maus

ⓒ R.O.C.K

Das koreanische Unternehmen R.O.C.K hat eine tragbare Computermaus in Ringform entwickelt. Firmenchef Kim Jae-hyun:





R.O.C.K, das 2018 gegründet wurde, hat eine tragbare Maus in Ringform mit einem Berührungs- und einem Gyrosensor entwickelt. Herkömmliche Mäuse auf der Grundlage eines optischen Sensors können auf flachen Oberflächen wie Mauspads, aber nicht auf Glas benutzt werden. Die Leute beklagen oft Handgelenkschmerzen oder schmerzende Fingergelenke, wenn sie eine konventionelle Maus gebrauchen. Unsere Maus kann wie ein Ring auf einen Finger gesteckt werden, so dass sie leicht herumgetragen werden kann und den Stress für das Handgelenk reduziert. Die Maus führt die üblichen Funktionen wie Klick, Doppelklick, abrollen sowie ziehen und loslassen aus. Es dauerte mehr als zwei Jahre, diese Smartmaus zu entwickeln. Sie wiegt 15 Gramm und ist 14 Millimeter dick.





Computermäuse sind zusammen mit der Tastatur die am meisten verwendeten Eingabegeräte. Die Smartmaus von R.O.C.K bietet eine neue Variante der Eingabe an. Sie kann im Alltag aber auch andere Funktionen übernehmen:





Unser Produkt dient natürlich als Maus. Sie kann aber etwa auch als smarte TV-Fernbedienung verwendet werden. Wir planen, sie auch als VR-Spiel-Kontrollgerät zu entwickeln. Wenn die Menschen den Joystick beim VR-Spiel loslassen, ist es schwierig, ihn wieder zu ergreifen, wenn sie eine VR-Brille aufhaben. Unser Produkt können sie wie Ringe auf zwei Finger stecken, um das Spiel zu steuern. Sie können verschiedene Funktionen betreiben, wenn sie nur ihre Hände in die Luft strecken. Damit können sie Kriegs- oder Schießsspiele bequemer spielen.





ⓒ R.O.C.K

Dank des Berührungssensors und des Gyrosensors, durch den Bewegungen gemessen werden, lassen sich mit der Ringmaus auch die Funktionen auf einem Smartphone ausführen. Das könnte beispielweise im Winter bequemer sein, wenn Handschuhe getragen werden. Wie lässt sich die Maus an die unterschiedlichen Fingergrößen anpassen?





Ein Schweizer Produkt ist unserem sehr ähnlich. Doch weist es einige Schwachpunkte eines tragbaren Produkts auf. Die Ringmaus aus der Schweiz kommt unter Rücksicht auf die Dicke der Finger in zwölf verschiedenen Größen. Doch ist das wirtschaftlich schwer durchführbar und weniger innovativ. In Zusammenarbeit mit einem Forschungsteam der Inha-Universität haben wir das Problem gelöst, indem ein Formgedächtnispolymer-Film an die Fingermaus angewandt wird. Formgedächtnispolymer ist ein Material, das seine Größe oder Form je nach Temperatur ändern kann. Ich denke, unsere Technologie ist wettbewerbsfähig genug, um dafür Patentgebühren zu erhalten.





Die Maus wurde mit der Hilfe von Kim Jong-ho vom koreanischen Forschungsinstitut für Standards und Wissenschaft entwickelt, der der führende Forscher im Bereich der Berührungssensoren ist. Um das Problem mit der ungewohnten Bedienung zu lösen, setzt das Unternehmen auf eine Marketingstrategie, bei der die Ringmaus als gebündeltes Produkt für PCs oder Notebook-Computer mitgeliefert wird. Dieser Plan wird derzeit mit großen Unternehmen besprochen, so dass das Produkt bis zum Ende dieses Jahres eingeführt werden kann:





Wir haben das Ziel, auch auf den Gesundheitsmarkt vorzustoßen. Bei der Verwendung der Ringmaus können die Nutzer bei der Arbeit ihren Stresslevel durch den Blutfluss im Finger messen. Die Grundlage dafür ist ein PPG-Sensor, der Veränderungen des Blutvolumens wahrnimmt. Das Ergebniss kann an ein Smartphone übertragen werden, so dass sie Person ihren Stresslevel einsehen kann. Mit Lösungen wie dieser bereiten wir uns auf den Sprung in den Gesundheitsmarkt vor.





R.O.C.K erhielt bereits die Anerkennung durch die Industrie als ein innovatives Tech-Startup-Unternehmen. Auf dem Rücken des Trends kontaktloser Aktivitäten, der sich durch die Covid-19-Pandemie einstellte, erwägt das Unternehmen, die Fingermaus auch für entsprechende Dienste einzusetzen:





Wir bereiten unsere Ringmaus für kontaktlose Bereiche vor. Wir planen ein Produkt, das Täuschungsversuche während einer Prüfung verhindern kann. Auch sind wir am Bereich der Authentifizierungszertifikate interessiert, die bald verschwinden werden, um eine größere Sicherheit für Online-Bezahlungen zu gewährleisten. Unser Ziel ist es, den Nutzern zu ermöglichen, ein smartes und bequemes Leben durch tragbare Ringprodukte zu genießen.