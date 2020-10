Südkorea und Russland feiern 30. Jubiläum der Beziehungsaufnahme

ⓒYONHAP News

Südkorea und Russland haben am Mittwoch das 30. Jubiläum der Aufnahme diplomatischer Beziehungen gefeiert.





1990 unterzeichneten der damalige südkoreanische Außenminister Choi Ho-jung und sein sowjetischer Amtskollege Eduard Schewardnadse in New York eine gemeinsame Erklärung zur Aufnahme diplomatischer Beziehungen auf Botschafterebene.





Aufgrund der Teilnahme der Sowjetunion an den Olymischen Spielen 1988 in Seoul und der offensiven Nordpolitik des damaligen südkoreanischen Präsidenten Roh Tae-woo war die entsprechende Stimmung dafür geschaffen geworden. Roh übermittelte im August 1988 ein Schreiben an Michail Gorbatschow, in dem er die bilaterale Kooperation vorschlug.





Im April 1989 richteten beide Länder Zweigstellen ihrer Handelskammern im jeweils anderen Land ein. Im Frühling 1990 wurden ein sowjetisches Konsulat in Seoul und ein südkoreanisches Konsulat in Moskau eröffnet. Im Juni desselben Jahres fand in San Francisco das erste bilaterale Gipfeltreffen statt.





In den vergangenen 30 Jahren haben sich die Beziehungen beider Länder rasant entwickelt. Der Personen- und Güteraustausch nahm um das 25-Fache zu. Das Volumen des bilateralen Handels wuchs von 880 Millionen Dollar im Jahr 1990 auf 22,3 Milliarden Dollar im vergangenen Jahr. LG Electronics eröffnete 2006 eine Produktionsstätte für Haushaltsgeräte in der Nähe von Moskau. Samsung Electronics und der Gebäckhersteller Orion zogen nach. Hyundai Motor errichtete eine Automobil-Fabrik in St. Petersburg.





Präsident Moon Jae-in und der russische Präsident Wladimir Putin führten anlässlich des Jubiläums ein Telefongespräch und sprachen über die Erweiterung der bilateralen Kooperationsbeziehungen. Beide Seiten einigten sich drauf, die bilateralen Freundschafts- und Kooperationsbeziehungen auf eine beiderseitig vorteilhafte und zukunftsorientierte Weise weiterzuentwickeln.