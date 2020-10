Südkoreas Wirtschaft soll nächstes Jahr wieder auf Erholungskurs sein

ⓒYONHAP News

Nach einem Corona-bedingten Rückgang der Wirtschaftsleistung in diesem Jahr wird die südkoreanische Wirtschaft voraussichtlich im nächsten Jahr wieder auf einen Erholungskurs einschwenken. 2022 werde ein Wachstum von nahezu drei Prozent erzielt.





Diese Prognose veröffentlichte das Budgetbüro der Nationalversammlung in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht.





Demnach werde sich die südkoreanische Wirtschaft vom Corona-Schock langsam erholen und das Bruttoinlandsprodukt (BIP) werde im nächsten Jahr um 2,3 Prozent zulegen. Nach einem Plus von 2,8 Prozent im Jahr 2022 werde sich das Wachstum dann allmählich verlangsamen. Regierungsausgaben und Anlageinvestitionen würden stärker zum Wachstum beitragen, während der private Konsum und die Investitionen in die Bauwirtschaft immer weniger zum Wachstum beitragen würden. Für ein größeres Wachstumspotenzial der südkoreanischen Wirtschaft müsse vor allem mehr investiert werden.





Die Verfasser des Berichts rechnen für dieses Jahr mit einem Pro-Kopf-BIP von 30.582 Dollar. Für das nächste Jahr wurden 32.023 Dollar vorhergesagt. Die Wirtschaftsleistung werde dieses Jahr um 1,6 Prozent schrumpfen.





Auch andere Institutionen wie die koreanische Zentralbank und die OECD gehen von einem Wachstumsrückgang von mehr als einem Prozent aus.





Die Ratingagentur Standard and Poor’s korrigierte hingegen in ihrem Bericht vom 24. September die Wachstumsprognose für Südkorea von minus 1,5 Prozent auf minus 0,9 Prozent nach oben. Denn Südkorea werde vom Erholungskurs in Asien-Pazifik profitieren. Es besteht die Möglichkeit, dass auch andere Institutionen nachziehen und ihre Prognosen nach oben korrigieren, sollte die Coronakrise abflauen und die Konjunktur wieder in Gang kommen.





Käme es hingegen bei der Eindämmung der Pandemie zu einem Rückschlag, hätte dies wohl auch Folgen für die Wirtschaft.