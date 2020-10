Lee Eun-hee: Linien zeichnen

ⓒ Getty Images Bank

Hauptfigur und Erzählerin der Geschichte ist die Schülerin Ji-soo. Sie ist zart von Natur, beobachtet sehr aufmerksam ihre Umwelt und zeichnet gerne. Ji-soos Familie ist kürzlich in einen Apartmentkomplex eingezogen. Dahinter befindet sich das ärmere Stadtviertel mit den vielen Wandgemälden, gesponsert von einem Stadtentwicklungsprojekt. Ji-soo muss ihrer Mutter versprechen, dieses Viertel nicht zu betreten, aber trotzdem geht sie oft dorthin, um für sich zu sein und heimlich zu rauchen.









Mein Lieblingsplatz war zwischen der gelben Wand mit den Blumengemälden und der weißen Wand dem blauen Vogel. Die Lücke war so eng, dass nur eine Person hineinpasste. Dort hockte ich und rauchte. Als ich fertig war, verschwand die Spannung und stiller Trost überkam mich. Manchmal tauchte eine Katze auf.

Die Katze rannte nicht weg. Stattdessen sah sie mich mit Verachtung an und miaute boshaft. Irgandwann fing ich an, der Katze Thunfischkonserven in meiner Tasche mitzubringen. Ich stand zwischen der gelben und der weißen Wand und sah zu, wie die hässliche Katze den Thunfisch auffraß.

Seltsamerweise verschwanden die leeren Dosen immer wieder. Ich bemerkte auch, dass jemand die Zigarettenkippen entfernte, die ich weggeworfen hatte. Es dauerte nicht lange und ich fand heraus, dass es eine alte Dame war, die die Dosen mitnahm. Sie lief immer mit zusammengebissenen Lippen und mit wackeligem Schritt umher. Einmal sah ich sie hinter dem Hügel verschwinden, mit einer großen Plastiktüte in der Hand. Die raschelnde Tüte enthielt Plastikflaschen, Getränkedosen und die Thunfischdosen, die ich mitgebracht hatte.





Ob mein Bild gelingt, hängt von der ersten Linie ab, die ich gezeichnet habe. Viele Tage dachte ich darüber nachgedacht, wo ich die erste Linie ziehen sollte.

Ich entschied mich für fünf Farben - Weiß, Schwarz, den weißen Teil von Schwarz, den schwarzen Teil von Weiß und die Farbe der Schatten.

Ich dachte darüber nach, in einer Ecke oder in der Mitte zu beginnen. Ich musste mich auch entscheiden, ob ich dicke, raue oder dünne, scharfe Linien zeichnen sollte. Als der erste Schnee des Winters fiel, fragte ich mich immer noch, ob ich einen dünnen schwarzen Stift verwenden sollte. Ich entdeckte die alte Frau und ihren Wagen. Ein paar Pappkartons im Wagen schienen vom Schnee durchnässt zu sein.

An diesem Tag begann ich langsam Linien zu zeichnen. Mehrere Striche brachten schneebedeckte Schatten und müde Konturen hervor. Ich legte Linien übereinander von unten nach oben. Es fühlte sich an, als würde ich Linien sammeln, um Schichten und Ebenen zu bauen. Erstaunlicherweise waren einige Linien prall und blass, während andere offenen Armen ähnelten. Meine Klassenkameraden fragten sich, was das Bild bedeutete.

„Warum zeichnest du nur Linien? Das ist doch Anfängerkram. "

Ich antwortete, dass ich diese Sammlung von Linien jemandem geben wollte. Ich hoffe, dass mich jemand verstanden hat.









Lee Eunhee begann ihre Schriftstellerlaufbahn 2015 und wurde im selben Jahr für ihre Erzählung „Linien zeichnen“ mit dem Literaturpreis der Zeitung Segye-Ilbo ausgezeichnet.