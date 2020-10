Bräuche und Traditionen zu Chuseok

Reiskuchen gibt es zu Feiertagen oder zu besonderen Anlässen wie Geburtstagen. An Seol, dem koreanischen Neujahrsfest nach dem Mondkalender, werden beispielsweise für eine Suppe lange Reiskuchenstangen in Scheiben geschnitten. Diese symbolisieren den Wunsch nach einem langen Leben. Eine andere Art von Reiskuchen, Surichwiddeok수리취떡, wird an Dano단오, dem fünften Tag des fünften Mondmonats, aufgetischt. An dem Tag, so sagt man, sei die Energie der Sonne am stärksten. Und so wird auf süße Reiskuchen mit Beifuß oder Wildasterblumen ein Radmuster aufgeprägt, das die Sonne symbolisiert. Zum koreanischen Erntedankfest Chuseok isst man schließlich Songpyeon송편. Diese Reiskuchen sind der Form eines Halbmondes nachempfunden, da der zunehmende Halbmond Hoffnung auf Wachstum verspricht, während ein voller Mond hingegen nur noch abnehmen kann. Andere behaupten allerdings, dass das Songpyeon die Form eines Reiskorns abbilden soll, womit die Hoffnung der Bauern auf eine reiche Ernte wiedergespiegelt wird. Ab heute beginnen jedenfalls in Korea die Chuseok-Feiertage und erstrecken sich in diesem Jahr über ganze fünf Tage. Wegen der Corona-Pandemie gestalten sich die Feiertage in diesem Jahr jedoch anders als wie gewohnt, da den Bürgern empfohlen wird, zu Hause zu bleiben, statt zu reisen, um Freunde und Familien zu besuchen. Dennoch wird man im Land versuchen, sich trotz der Entfernung im Herzen nahe zu fühlen und im Geiste gemeinsam zu feiern.





Unter Pungmulpae풍물패 werden traditionelle koreanische Musikgruppen verstanden, die von Dorf zu Dorf zogen, wenn es wieder an der Zeit war, um Reis zu pflanzen oder zu fischen. Mit ihrer Musik motivierten sie die Dorfbewohner und lobten diese für ihre harte Arbeit. An Feiertagen besuchten die Gruppen auch einzelne Häuser, um mit ihrer Musik böse Geister abzuwehren und Glück anzulocken. Gilgunak길군악 bedeutet soviel wie „auf der Straße aufgeführte Militärmusik oder Marschmusik“, allerdings wurde sie auch gespielt, wenn die Musikgruppen von Dorf zu Dorf zogen oder die Bauern vom Jäten im Sommer wieder nach Hause zurückkehrten. Damals dienten die Bauern in Notzeiten auch als Soldaten, weshalb mit der Zeit jede heitere oder zackige Marschmusik als Gilgunak bezeichnet wurde. Bei dem nächsten Stück mit dem Titel „Chukwongyeong“축원경 handelt es sich um ein Gebetslied. In der Vergangenheit wurden die Vortragenden von Gebetsgesängen zu Feiertagen, zum Jahreszeitenwechsel oder zu wichtigen Familienveranstaltungen gerufen. Mit dem Gesang wurde für Frieden und Glück gebeten. Die professionellen Sänger aus den Regionen Hwanghae und Pyeongan wandelten diese Rezitationen in gefälligere Lieder um, die sich schließlich zu den Chukwongyeong entwickelten.





An den Feiertagen werden in Korea auch Ahnenrituale abgehalten, um der Vorfahren zu gedenken. Bei diesen im Koreanischen als Charye차례 bezeichneten Ritualen tischt man als Opfergabe nicht selten ein opulentes Mahl mit diversen Lieblingsspeisen der Verstorbenen auf. Heutzutage kann eine solch üppige Tafel für viele Familien eine finanzielle und emotionale Last darstellen. Ursprünglich soll es sich aber bei dem Charye차례 um eine eher schlichte Zeremonie gehandelt haben, bei der nur Tee dargeboten wurde. Wichtiger als das Essen war, dass durch das Charye차례 die gesamte Familie zusammenkam und dadurch die Familienbeziehungen gestärkt werden konnten. Beim letzten Stück mit dem Titel „Binari“비나리 handelt es sich ebenso um ein Gebetslied. Zu Beginn sollen böse Geister abgewehrt werden, dann wird im Lied um Glück und gutes Gelingen gebeten. Hoffen wir darauf, dass die Corona-Pandemie bald zu einem Ende kommt, sodass alle Menschen auf der Welt ohne Sorgen über eine Virusinfektion ein gesundes und glückliches Leben führen können.





Musik