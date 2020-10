Happy Chuseok!

ⓒ Getty Images Bank

Heute ist Chuseok (dt. Herbstabend), das koreanische Erntedankfest. Nicht nur in Korea gehört es zu den wichtigsten traditionellen Feiertagen, in ganz Ostasien wird der Vollmond am 15. Tag des achten Mondmonats auf ähnliche Weise gefeiert. In China nennt man es Mondfest oder Mittherbst (Zhōngqiū), in Vietnam Herbstmitte (Trung Thu), und auch in Japan gibt es eine sogenannte Mondschau (Tsukimi). Traditionell ist Chuseok ein großes Familienfest, das wegen der Corona-Pandemie dieses Jahr nur sehr eingeschränkt durchgeführt werden kann. Heute sprechen wir darüber, wie wir es bisher erlebt haben.