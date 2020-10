Konfliktparteien im Jemen vereinbaren Austausch von Gefangenen

ⓒ YONHAP News

Die jemenitische Regierung und schiitische Huthi-Rebellen haben sich auf den Austausch von mehr als 1.000 Gefangenen geeinigt.





Der Jemen-Beauftragte der Vereinten Nationen, Martin Griffiths, teilte am Sonntag laut Reuters mit, dass die Konfliktparteien nach tagelangen Verhandlungen im schweizerischen Glion vereinbart hätten, etwa 1.080 Menschen, die in Zusammenhang mit dem Bürgerkrieg in Gefangenschaft sitzen, freizulassen. Griffiths nannte die Vereinbarung einen „wichtigen Meilenstein“.





681 Rebellen sollen gegen 400 Regierungskräfte ausgetauscht werden. Unter den Gefangenen, die von den Rebellen freigelassen werden, befinden sich laut Reuters auch 15 Saudi-Araber und vier Sudaner. Beide Seiten hatten sich bereits bei Friedensverhandlungen 2018 unter Vermittlung der Vereinten Nationen auf den Austausch von 15.000 Gefangenen verständigt. Die Vereinbarung wurde bisher aber nur sporadisch umgesetzt. Medien äußern die vorsichtige Hoffnung, dass die diesmalige Vereinbarung eine Grundlage für Vertrauensbildung schaffen werde und wieder Friedensverhandlungen aufgenommen werden.





Im Jemen kämpft ein von Saudi-Arabien angeführtes Militärbündnis seit 2015 an der Seite der Regierung gegen die aufständischen Huthi-Rebellen, die vom Iran unterstützt werden. In dem Konflikt wurden seitdem zehntausende Menschen getötet, viele von ihnen Zivilisten.