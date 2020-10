Sri Lanka schickt Müllcontainer ins Herkunftsland zurück

ⓒ YONHAP News

Sri Lanka hat Schiffscontainer mit mindestens 260 Tonnen Müll ins Ursprungsland zurück verfrachtet.





News First und anderen lokalen Medien zufolge seien nach Angaben der sri-lankischen Zollbehörde 21 Müllcontainer nach Absprache mit der Reederei am Samstag nach Großbritannien zurückgeschickt worden.





Die Schiffscontainer kamen während des Zeitraums von September 2017 bis März 2018 im Hafen der Hauptstadt Colombo an. Erwartet wurden in der Fracht wiederverwendbare Gegenstände wie gebrauchte Teppiche und Matratzen. Stattdessen befanden sich in den Containern Plastikmüll und Krankenhausabfälle. Der sri-lankischen Zollbehörde zufolge sei es das erste Mal, dass in Südasien Müllcontainer zurückgeschickt wurden. Das Basler Übereinkommen verbiete den Export von Abfällen ausdrücklich.





Seit der Ankündigung Chinas im Jahr 2018, keinen Plastikmüll mehr einzuführen, wird unerwünschter Müll nach Südostasien umgeleitet. Tausende Tonnen Plastikmüll werden jedes Jahr nach Südostasien exportiert. Insgesamt kamen Behörden in Sri Lanka bisher über 260 illegal exportierten Müllcontainern aus Großbritannien auf die Spur. Es werden rechtliche Schritte unternommen, um die restlichen, in den Häfen des Landes lagernden Schiffscontainer wieder ins Herkunftsland zu transportieren.





Indonesien, Malaysia, die Philippinen und andere südostasiatische Länder hatten in den letzten Jahren zahlreiche Schiffscontainer mit illegal exportiertem Plastikmüll in die Ursprungsländer zurückgehen lassen und verkündet, dass sie nicht die „Müllhalde der Welt“ werden wollen.