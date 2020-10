Über 800.000 Hauigui kehren nach China zurück

ⓒ YONHAP News

Über 800.000 Chinesen werden voraussichtlich in diesem Jahr nach einem mehrjährigen Studium im Ausland in ihre Heimat zurückkehren. Dies ist die bisher höchste Zahl.





Diese zurückkehrenden professionellen Fachkräfte werden „Haigui“, übersetzt „Meeresschildkröte“ genannt, in Anlehnung an das Bild einer Schildkröte, die nach Kräfte zehrender Anstrengung aus dem Ei schlüpft. Haigui genossen als Stütze der chinesischen Wirtschaft hohe Anerkennung. Mit ihren hervorragenden Fremdsprachenkenntnissen, Zugang zu einem internationalen Fachkräftenetzwerk und innovativen Ideen waren sie ein Gewinn für die IT-und Finanzbranche Chinas.





Dieses Jahr sind jedoch die Sorgen um die Rückkehrer größer als die Erwartungen. Einem Bericht der chinesischen Agentur für Auslandsstudien und Beschäftigung „Unicarrier“ zufolge werde in diesem Jahr die Zahl der Landsleute, die nach einem mehrjährigen Auslandsstudium auf das chinesische Festland zurückkehren und nach einer Arbeit suchen um 70 Prozent im Vorjahresvergleich sprunghaft steigen und über 800.000 betragen. Gleichzeitig sei die Anzahl der Hochschulabschlüsse in China so hoch wie nie zuvor. Die Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt werde dadurch enorm befeuert.





Viele Unternehmen haben jedoch als Folge der Corona-Pandemie Stellen gekürzt. Die Arbeitslosenquote in den chinesischen Städten ist immer noch 0,5 Prozent höher als vor Ausbruch des Coronavirus. Die Regierung in Peking ist angesichts der drohenden Massenarbeitslosigkeit von jungen Menschen alarmiert. Staatspräsident Xi Jinping ordnete im Juli den Behörden an, keine Anstrengungen zu scheuen, um Stellen für Uniabsolventen zu schaffen.





Die meisten Haigui hoffen auf ein höheres Gehalt als Absolventen einer chinesischen Universität. Unicarrier zufolge erwarten 26 Prozent der zurückgekehrten Akademiker ein Jahresgehalt von mindestens 200.000 Yuan (etwa 25.000 Euro). In der Realität bezögen aber nur 12,5 Prozent von ihnen ein solches Traumgehalt. 39 Prozent verdienten weniger als die Hälfte. Letztes Jahr hatten sich für eine Stelle bei der China Merchants Bank in Shenzhen, für die ein Jahresgehalt zwischen 60.000 und 90.000 Yuan geboten wurde, zahlreiche Absolventen von prestigeträchtigen Hochschulen in den USA und Großbritannien beworben.