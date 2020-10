Son Heung-min erzielt 100.Treffer in europäischen Profiligen

ⓒ YONHAP News

Son Heung-min hat im Spiel seines Vereins Tottenham Hotspur gegen Manchester United doppelt getroffen und als erster koreanischer Fußballer sein 100. Tor in europäischen Ligen erzielt.





Tottenham gewann das vierte Liga-Match im Old Trafford in Manchester mit haushohen 6:1. Son traf in der 7. Minute nach einer Vorlage von Harry Kane und bereitete danach einen Treffer von Kane vor. In der 37. Minute schoss er sein zweites Tor, das sein 100. in europäischen Profiligen wurde.





Seinen ersten Treffer erzielte der Südkoreaner für den HSV in der zweiten Bundesliga. Nach seinem Aufstieg in die erste Bundesliga 2010-2011 traf er für den HSV 20 Mal. Für seinen zweiten deutschen Verein Bayer Leverkusen schoss er 21 Tore. In der Premier League, in die Son im Jahr 2015 wechselte, hat der Tottenmham-Stürmer bisher 59 Treffer auf dem Konto.





Vor Son hielt Cha Bum-kun mit 98 Toren den Rekord als koreanischer Fußballer mit den meisten Toren in den großen europäischen Ligen. Son Heung-min hat die Fußball-Legende nun mit 100 übertroffen.