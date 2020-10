One-Korea-Peace-Road 2020 - Fahrradtour für Frieden und Wiedervereinigung.

Jedes Jahr findet im Sommer der „One-Korea-Peace-Road“-Fahrradmarsch quer durch Südkorea, von der südlichen Region bis zum Grenzgebiet, statt. Mit der Hoffnung auf eine Wiedervereinigung der koreanischen Halbinsel und Weltfrieden haben sich wieder zahlreiche junge Menschen aus aller Welt auf das Rad geschwungen.

Die diesjährige achte Auflage fand im bisher größten Umfang statt. Die Teilnehmer starteten in drei Gruppen, dem Ostküsten-Team, dem Yeongnam-Team und dem Honam-Team. Das Yeongnam-Team sorgte für besondere Aufmerksamkeit, da in dieser Gruppe ausländische Studenten, die in Korea studieren, in die Pedale traten. Das Yeongnam Team und Honam-Team trafen sich am Gebirgspass Mungyeong Saejae und fuhren gemeinsam mit dem Fahrrad etwa 230 Kilometer bis zum Imjingak in der entmilitarisierten Zone, wo sie ihre Vorsätze und ihren Wunsch nach Frieden zum Ausdruck brachten.