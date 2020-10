BlockXen entwickelt tragbares Online-Spielegerät

ⓒ BLOCKXEN

Das koreanische Unternehmen BlockXen, entwickelt ein innovatives tragbares Gerät für Onlinespiele. Firmenchef Park Jae-woo:





Nach der Graduiertenschule gründete ich 2018 mit einigen Freunden BlockXen in der Hoffnung, etwas Neuartiges auf der Grundlage unserer Software und Sicherheitstechnologie zu schaffen und es zu vermarkten. Die Spielehardware-Industrie ist in Südkorea nicht stark entwickelt. Wir fragten uns, wie wir ein Spielegerät machen können, das in das Netzwerkumfeld Koreas passt. Wir beschlossen, ein tragbares Gaming-Gerät zu produzieren, indem wir die neue Technologie des Game-Streaming nutzen.





BlockXen entwickelt eine Spielmaschine mit dem Namen Cloud Gear. Park fragte sich, warum er keine Spielekonsole finden konnte, die Korea repräsentiert, das eine Hochburg für elektronische Waren, Informationstechnologie und Spiele ist:





Cloud Gear basiert auf der Game-Streaming-Technologie. Unter Verwendung des Geräts können die Menschen die Spiele überall per Fernbedienung spielen – Spiele, die sie auf ihren Computer installiert haben oder in den individuellen Heimkonsolen wie PlayStation zu finden sind. Wegen der Angst vor der Ausbreitung von Covid-19 bevorzugen es die Menschen, zuhause zu bleiben. Speziell ein Spiel im Bett zu spielen, ist schwieriger als erwartet. Cloud Gear ermöglicht es den Gamern, jedes Spiel an ihr Bett zu bringen.





Der Online-Spielemarkt ist lange von Spielen für PC und Smartphones dominiert worden. Doch gibt es immer mehr Konsole- und Cloud-Spiele, was auch durch die Covid-19-Pandemie und die Kontaktlos-Kultur sowie die damit verbundenen Veränderungen im IT-Umfeld befördert wurde. Es ist angesichts der Angebotsknappheit zunehmend schwierig, an einigen Spielekonsolen heranzukommen. Große Unternehmen wie Sony und Microsoft haben den Trend erkannt und kündigten an, Spielekonsolen der nächsten Generation einzuführen. Größere Spiele-Unternehmen in Korea wie Nexon, NCSOFT und Netmarble, entwickeln neue Spiele für Konsolen. Die führenden Mobilfunkanbieter des Landes wenden sich Cloud-Spielen zu, die als “killer content” der 5G-Ära gelten:





Der globale Gaming-Markt ist jedes Jahr um mehr als zehn Prozent gewachsen. 2019 erreichte sein Wert 151 Milliarden Dollar. Auf der Linie dieses Trends expandiert auch der Markt für Spielekonsolen. Wegen der starken Präsenz von PC-Spielhallen in Korea, haben die Leute keine Vorstellung davon, wie der Anteil der PC-basierten Spiele immer geringer wird. Dagegen erhöhte sich der Anteil der Mobilspiele sowie der Gaming-Ausrüstung oder Konsolen im Markt. Insbesondere der Anteil tragbarer Spielmaschinen ist seit 2008 nicht mehr unter 40 Prozent gefallen. Wir schwimmen auf dieser Wachstumswelle.





Park und andere Beschäftigte seines Unternehmens mussten anfangs finanzielle Probleme überwinden. Auch sahen sie sich mit einer negativen öffentlichen Wahrnehmung von Videospielen konfrontiert. Doch ihre Spielekonsole unterscheidet sich von anderen:





Es gibt in der Tat zahlreiche portable Spielmaschinen im Markt. Doch die meisten Spielgeräte, die von großen Unternehmen produziert werden, werden auf deren eigenen Plattform betrieben. Das bedeutet, Gamers müssen eher teure Hardware kaufen, wenn sie bestimmte Spiele haben wollen, als auf Unterhaltungsinhalte unter Nutzung eines einzigen Geräts zuzugreifen. Unser kosteneffektives Produkt ermöglicht es den Nutzern, Spiele zu spielen, die sie vorher auf ihre PCs gesammelt haben. Es kann alte Spiele und die aktuellsten betreiben und zugleich einen Streaming-Service nutzen. China bietet billige Modelle zu Preisen von etwa 100 Dollar an, um den globalen Markt zu erschließen. Wir haben diese Kluft zwischen solchen Produkten von großen Unternehmen und chinesischen Anbietern im Markt erkannt und zielten auf den Nischenmarkt.





Die Nutzer von Cloud Gear können dank der Streaming-Technologie auch alte Spiele auf moderner Hardware spielen, ohne jedesmal ins Internet zu gehen. Auch geht es über den Rahmen einer Spielekonsole hinaus, insofern die Nutzer Cartoons oder Filme speichern und abrufen können. Dieses Mehrzweckgerät wurde von CEO Park Jae-woo und dem Technischen Direktor Lee Sang-min entwickelt:





Auf kurze Sicht ist es unser Ziel, eine neue koreanische Spielmaschine auf den lokalen Markt zu bringen. Langfristig wollen wir andere Bereiche ausloten, wie etwa Streaming und Netzwerk, und neue Produkte vermarkten. Wir hoffen, als junge Erfinder Neuartiges zu schaffen. Bis Ende 2020 wird BlockXen hoffentlich von vielen Menschen als vielversprechendes Startup genannt werden, das von Erfindern betrieben wird.