BTS werden im nächsten Monat ein neues Album veröffentlichen. Unter dem Titel „BE (Deluxe Edition)“ wird es am 20. November herausgegeben. Laut der Agentur der Gruppe sollen Bandmitglieder mit großer Sorgfalt an dem Album gearbeitet haben, ohne jedoch zu viel preiszugeben. Das Album ist das zweite der Grupe in diesem Jahr nach „MAP OF THE SOUL: 7“.