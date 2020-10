Fans feiern mit Pflanzen von Bäumen den Geburtstag von RM

ⓒ Big Hit Entertainment

Ein zweiter von Fans gespendeter Wald wurde unter dem Namen des Bandleaders der beliebten K-Pop-Boyband BTS in Seoul eröffnet.





„RM Forest No. 2” liegt auf der Seite von Ichon vom Han-Fluss-Park und wurde von Fans geschaffen, um den 26. Geburstag des Sängers zu feiern.





Fans von RM spendeten insgesamt 20 Millionen Won (ca. 14.700 Euro) für das Projekt in diesem Jahr. Im letzten Jahr wurde zum 25. Geburtstag des Stars mit Hilfe seiner Fans der „RM Forest No. 1“ in Jamsil am Han-Fluss-Park errichtet.