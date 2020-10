ⓒ SM Entertainment

Die K-Pop-Boyband SuperM ist in den Albumcharts von Billboard gleich auf Platz 2 eingestiegen. Ihr erstes Album voller Länge mit dem Titel „Super One“ schaffte es auf Platz 2 in den Billboard 200, die jede Woche eine Übersicht über die beliebtesten Alben in den USA bietet. SuperM setzt sich aus Mitgliedern von SM Entertainments populären Boybands wie SHINee, EXO, NCT 127 und WayV zusammen.