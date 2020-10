ⓒ YONHAP News

Der Schauspieler Yoo Ah-in wird in dem Film „Voice of Silence“ eine Figur mit einer Sprachstörung spielen. Mit dem Film gibt Hong Ui-jung sein Regiedebüt und er handelt von zwei Männern, die im Auftrag von kriminellen Organisationen Leichen vergraben. „Voice of Silence“ wird nach dem erfolgreichen Zombie-Trhiller „#Alive“ Yoos zweiter Film im Jahr 2020 sein.