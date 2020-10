„DNA“ von BTS knackt 1-Milliarde-Marke auf YouTube

ⓒ Big Hit Entertainment

Das Musikvideo für „DNA“ hat als erstes Musikvideo von BTS über 1,1 Milliarden Views erzielt. Dieser Meilenstein wurde am 5. Oktober nach der Veröffentlichung im September 2017 erreicht. „DNA“ ist der Titelsong von der EP der Gruppe mit dem Titel „Love Yourself: Her”. Es war zudem das erste Lied einer südkoreanischen Gruppe, das es gleichzeitig in den Billboard Hot 100 und 200 schaffte. Im November wird von BTS ein neues Album erscheinen.