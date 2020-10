Blackpinks neue Single auf Platz 3 in den internationalen Spotify-Charts

ⓒ YG Entertainment

Blackpinks neue Single „Lovesick Girls“ hat es auf Platz 3 in den internationalen Spotify-Charts geschafft. Der Song ist die erste Singleauskopplung von ihrem ersten Studioalbum „The Album“, das am 2. Oktober herauskam. Drei weitere Lieder der Gruppe – „Bet You Wanna“, „Pretty Savage“ und „Ice Cream“ – waren ebenfalls unter den ersten 10 Plätzen der Global Top 50 zu finden. Vorbestellungen für „The Album“ hatten bereits die 1-Millionen-Marke überschritten.