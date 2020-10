Yun Young-su: Die drollige Liebe meiner Freundin (1)

ⓒ Getty Images Bank

Im Mittelpunkt der Geschichte Die drollige Liebe meiner Freundin stehen drei Personen, die alle in einem Lebensmittelmarkt arbeiten: eine Frau aus der Beilagenabteilung, die von allen als O-dongs Mutter bezeichnet wird, Yang-mi, die für den Brathähnchenstand zuständig ist, und Hyeon-su, der Ich-Erzähler, der das Verpackungsteam im Lager leitet.









Ich setzte mich in die Nähe des Eingangs und bestellte Kaffee. Eine Tasse Kaffee kostete 7.000 Won, aber es machte mir nichts aus. Endlich hatte die Gelegenheit, Yang-mis Freund zu sehen. Und es war schon eine Weile her, seit ich ein so schönes Café besucht hatte.

Das Geschäft lief definitiv schleppend. In den letzten 20 Minuten kamen nur zwei Mädchen im College-Alter ins Café. Weitere 10 Minuten vergingen, bis ein Ehepaar mittleren Alters eintrat.

Vielleicht lag es an der traurigen und düsteren klassischen Musik, aber ich konnte nicht länger dort bleiben. Das Beste, was ich für Yang-mi tun konnte, war, mich nicht um sie zu kümmern. Wie viel konnte ich schon über Yang-mis Freund herausfinden, indem ich einen Blick aus der Ferne erhaschte? Ich wollte mich doch mich nicht so verhalten wie ihre Kollegen. So dachte ich mir, es wäre das Beste, ihr nur dann zu helfen, wenn sie mich darum bat.

Unsicher ging ich in den Regen hinaus. Ich musste mich von Yang-mi lösen. Ich sollte die Tatsache akzeptieren, dass Yang-mi eine unabhängige Frau war. Der Regen wurde stärker.





Etwas war bereits schief gelaufen. Die Leute drängten sich um den Brathähnchenbude. War Yang-mi verletzt? Hier und da rannten Mitarbeiter der Lebensmittelabteilung, aber Yang-mi war nirgends zu sehen. Aus irgendeinem Grund war die Fritiermaschine auf den Boden gefallen und überall war Öl verschüttet. Ein großer Brattopf der Fischkuchenabteilung war ebenfalls umgedreht worden. Frau Bae von der Fischkuchenabteilung war außer sich vor Wut. O-dongs Mutter versuchte, sie zu beruhigen.

Ich zog O-dongs Mutter in die Küche. Da erzählte sie mir, was passiert war.

„Ich bin zur Bank gegangen, zu der Bank vor der Bushaltestelle. Da waren viele Leute. Da find irgendein Filmdreh statt. Die Leute meinten, Park Won-jun sei auch dort, aber ich konnte ihn wegen der vielen Leute nicht sehen. Als ich zum Laden zurückkam, sagte ich Yang-mi, dass Park Won-ju an der Bushaltestelle sei. Da brach sie zusammen und fing an zu weinen.

Sie sagte, dass jemand gekommen sei, um nach ihrer fehlenden Halskette zu suchen und dann bedankte sie sich immer wieder und sagte, es tue ihr leid. Ich hatte keine Ahnung, was sie sagte. Aber dann stand sie plötzlich auf und rannte raus. Da stolperte sie über die Schnur der Frittiermaschine und die Maschine riss auch den Bratentopf der Fischkuchenabteilung mit runter. Gut, dass der Topf kalt war. Jemand hätte verletzt werden können. Ich wusste nicht, dass Yang-mi so schnell rennen kann.“, sagte O-dongs Mutter.









Yun Youngsu, Jahrgang 1952, begann ihre Schriftstellerkarriere 1990. Ihre Erzählung „Die drollige Liebe meiner Freundin“ wurde 2004 mit dem Yi Sang Literaturpreis ausgezeichnet.