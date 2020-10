Twice erobert die japanischen Charts

Der Erfolg der koreanischen Girlgroup Twice setzt sich im Nachbarland Japan fort. Die Sängerinnen haben jüngst ihr Best Album für Japan herausgegeben und damit die Spitzenränge der Orikon-Charts besetzt. Die Orikon-Wochencharts werden entsprechend der Albenverkäufe, Downloads der Songs, Streamingzahlen usw. ermittelt. Und das neue Album von Twice steht nun mal auf der Nummer eins dieser Charts.

Twice haben bisher sieben Mal die Orikon-Wochenalbumcharts erobert. Bisher haben noch keine Sängerinnen aus dem Ausland auf dem Spitzenplatz dieser Charts stehen können. Es ist also ein definitiver Beweis dafür, dass Twice im Nachbarland sehr gefragt sind.

Twice wollen im Oktober noch in Korea ein neues Werk veröffentlichen, dann wird eine neue Single im November in Japan herauskommen.