Teilnehmer von KCON:TACT wurden bekannt

Das Konzert KCON:TACT wird vom 16. bis 25. November veranstaltet werden. Es handelt sich um ein Online K-Culture-Festival und da dürfen die K-Pop-Stars natürlich nicht fehlen.

Es werden ATEEZ, CLC, Day6 (Even of Day), Dreamcatcher, GHOST9, IZ*One, ONEYS und weitere mit dabei sein.

Die Boyband ATEEZ hat erst sechs Monate seit ihrem Debüt erfolgreich eine Welttournee veranstaltet. Sie besuchten insgesamt fünf nordamerikanische und zehn europäische Städte. Sie gelten also schon als Superstars.

CLC haben jüngst mit ihrem neuen Song “Helicopter” den ersten Platz der iTunes Top Song Charts elf verschiedener Länder besetzen können. Die internationalen Fans sind also sehr gespannt. Day6 (Even of Day) ist eine Untereinheit von Day6. Day6 ist eine der repräsentativen K-Pop-Bands und dementsprechend wollen sie natürlich gute Musik machen.

Ferner werden noch Webtoons, Fashion, traditionelle Kulturgüter wie die Tracht Hanbok, K-Food usw. ausgestellt. Die Interessierten können die verschiedenen Facetten der koreanischen Kultur kennen lernen.