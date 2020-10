„Schwedische Wäscherei“ gibt neues Minialbum heraus

Die Indiegruppe Schwedische Wäscherei hat am 29. September ein neues Minialbum herausgegeben. In diesem Album sind sieben Lieder enthalten und diese handeln von den vielen Gefühlen, die man im Garten erleben kann. Welche sind es wohl? Diese kann man also in den Liedern von dieser Gruppe erfahren.

Im Lied “Stay with me” im Album hat Choi Yuri mitgewirkt, die bei einem Musikwettbewerb den ersten Platz gemacht hatte. Kurz, talentierte Künstler haben im Album mitgearbeitet.

Schwedische Wäscherei debütierte 2012 und hat seitdem viele gute Lieder vorgestellt. Sie haben nun einen festen Platz in der Indieszene eingenommen.