Indien meldet niedrigste Zahl der täglichen Neuinfektionen seit etwa 40 Tagen

In Indien ist die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus auf 61.000 und damit auf den niedrigsten Wert seit etwa 40 Tagen gesunken. Das indische Gesundheitsministerium gab am Dienstag bekannt, dass die Gesamtzahl der Infektionen bei 6 Millionen 685 tausend 82 liege. Dies seien 61.267 mehr als am Vortag und bei der Zahl der täglichen Neuinfektionen sei der niedrigste Wert seit dem 25. August gemeldet worden.

Die Zahl der an einem Tag bestätigten Infektionen erreichte am 6. September die 90.000er-Marke. Am 17. September kletterte der Wert auf nahezu 100.000. Vier Tage später sank der Wert wieder unter die 90.000er-Marke. Die Anstiegsquote der Zahl der Neuinfektionen ist erstmals seit der rasanten Ausbreitung in dem Land auf unter ein Prozent, und zwar auf 0,9 Prozent, gefallen.

Finanzministerin Nirmala Sitharaman teilte am Sonntag ihre Ansicht mit, dass die Pandemie in Indien nach dem Erreichen des Höhepunkts offenbar abklinge. Trotz vermehrter Corona-Tests sei die Zahl der Neuinfektionen zurückgegangen. Dies belegten Daten vom 17. bis 30. September.

Im Bundesstaat Maharashtra ist die Zahl der bestätigten Corona-Fälle an einem Tag von zwischenzeitlich über 20.000 auf den 10.000er-Bereich zurückgegangen. Im Bundesstaat Andhra Pradesh sank die Zahl von mehr als 10.000 auf 4.256 am Dienstag.