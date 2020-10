Singapur: Kreuzfahrten ohne Landgänge sorgen für Ansturm

ⓒ YONHAP News

In Singapur gibt es einen riesigen Andrang auf Kreuzfahrten ohne Zwischenstopps. Nachdem die Reederei Genting Cruise Lines angekündigt hat, ab November „Cruises to Nowhere“ anzubieten, waren die angebotenen 6.000 Tickets innerhalb kurzer Zeit vergriffen. Bei den Kreuzfahrten ins Nirgendwo starten die Schiffe vom Hafen in Singapur und kehren ohne Landgänge zurück. Die Zahl der Passagiere für eine Fahrt wird auf 1.700 beschränkt.





Auch die Reederei Royal Caribbean mit Sitz in Florida will ab Dezember mit einem ähnlichen Angebot in Singapur durchstarten. Der Andrang sei auch hier riesig. Die Reisen kosten zwischen 359 und 599 Singapur-Dollar, zwischen 225 und 375 Euro. Aus Sicherheitsgründen dürfen nur die Einwohner von Singapur eine solche Rundfahrt buchen. Die Passagiere müssen sich vor dem Einsteigen außerdem einem Corona-Test unterziehen.





Aber nicht nur Kreuzfahrten ohne konkretes Ziel sind beliebt, sondern auch Bordessen in Passagierflugzeugen am Boden. Da wegen der Corona-Pandemie die meisten Flüge gestrichen wurden, hatte die Singapore Airlines die Idee, die parkenden Flugzeuge in ein Restaurant umzuwandeln. Kunden können sich einen Platz in einem Flugzeug reservieren und bekommen dort dann ganz herkömmliches Flugzeugessen serviert.





Laut dem Magazin „Straits Times“ waren die 900 Tickets für ein Essen an Bord in einer halben Stunde nach Verkaufsbeginn verkauft. Serviert wird die Mahlzeit in einem Airbus A 380. Das etwa dreistündige Programm umfasst auch einen Rundgang durch das Flugzeug und eine Filmvorführung. Wegen des großen Ansturms sollen demnächst auch Tickets für ein Abendessen angeboten werden. Ein Mittagessen in der parkenden Passagiermaschine kostet zwischen 50 und 90 Singapur-Dollar. Für die Business Class und First Class steigt der Preis auf jeweils 300 und 600 Singapur Dollar.