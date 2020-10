BTS werden online in Pop-up-Stores Artikel zu ihrem neuen Album „Map of the Soul: 7” anbieten. Ein Onlineshop wird über die Online-Fangemeinde „BTS Weverse“ für Fans in Korea und den USA vom 23. Oktober bis 24. Januar 2021 eröffnet werden. Weitere Onlineshops für die Fans aus Asien und Europa sollen ab nächsten Monat angeboten werden.