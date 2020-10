Notlandung der Liebe!? - Sherien Kim

ⓒ privat

Eine Südkoreanerin wird beim Paragliding von einem Sturm überrascht. Eine Notlandung in Nordkorea? Der starke Wind führt sie über die Grenze nach Nordkorea und sie landet in dem von Nordkorea bewachten Gebiet der demilitarisierten Zone. Sie bleibt mit ihrem Gleitschirm in einer Baumkrone hängen. Schließlich wird sie von einem nordkoreanischen Offizier entdeckt, der sie dann versteckt und ihr später bei der Flucht nach Hause hilft. Dabei verlieben sich die Südkoreanerin und der Nordkoreaner ineinander.





Die Fernsehserie 사랑의 불시착 oder der englische Titel Crash Landing on You erfreute sich im letzten Winter großer Beliebtheit. Aber nicht nur bei den südkoreanischen Fans. Sherien Kim aus Berlin schaut sich ebenfalls gerne koreanische Fernsehserien an und verbessert dabei auch ihr Koreanisch.





Aufmerksam eine interessante Serie zu schauen ist offenbar eine gute Strategie, wenn man bei einem Sprachwettbewerb siegen will, denn sie machte den ersten Platz beim Koreanisch-Wettbewerb des Koreanischen Kulturzentrums und König Sejong Instituts.





Im Interview hat sie noch weitere Tipps zum Koreanischlernen parat und erzählt außerdem über den YouTube-Kanal Taerini, den sie gemeinsam mit ihrem koreanischen Mann betreibt. Bleiben Sie dran!